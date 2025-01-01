Концерт «Вечный Бах» в Анненкирхе

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт хитов Иоганна Себастьяна Баха в стенах Анненкирхи. Этот великий композитор и органист, известный как один из самых влиятельных деятелей европейской музыкальной культуры, подарит нам незабываемую встречу с его музыкой.

Что вас ждет?

Знаменитые произведения Баха в исполнении органистки Александры Веткиной и ансамбля Una Volta создадут атмосферу, погружающую в эпоху барокко. Концерт начнется с величественного вступления органа, к которому постепенно присоединятся другие инструменты: скрипка, альт, виолончель и флейта. В финале вновь зазвучит мощный и громогласный орган — любимый инструмент самого Баха.

Эффектные медиапроекции

Концерт станет настоящим зрелищем благодаря впечатляющим медиапроекциям от Руслана Назырова, которые добавят современный взгляд на эпоху, в которую жил и творил Бах. Это не просто концерт, а погружение в музыкальную и культурную атмосферу XVIII века.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в уникальной обстановке действующей лютеранской церкви!

Ждем вас на концерте «Вечный Бах»!