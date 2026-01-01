Оповещения от Киноафиши
Вечные сказки
12+
Возраст 12+

О концерте

Вечера классической музыки и сказок в Новосибирской филармонии

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится уникальный концерт филармонического камерного оркестра под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко. В этот вечер зрителей ждут не только великолепные музыкальные произведения, но и озвучивание волшебных сказок от известного артиста Сергея Чонишвили из Москвы.

Приглашаем всех любителей классической музыки и любителей литературного искусства насладиться этой необычной программой, где музыка и слова создадут атмосферу волшебства и вдохновения.

Исполнители

Филармонический камерный оркестр.

Сергей Чонишвили — художественное слово (Москва).

Дирижёр — Арсентий Ткаченко.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события, которое объединяет музыку и сказку в одном вечере.

Июнь
6 июня суббота
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

ВИА «Поющие Гитары». Люди встречаются
6+
Эстрада
ВИА «Поющие Гитары». Люди встречаются
12 апреля в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 1600 ₽
Джон Дауленд (1563-1626)
12+
Классическая музыка
Джон Дауленд (1563-1626)
26 апреля в 16:00 Новосибирская филармония
Билеты
Финист — Ясный сокол, или В некотором царстве
6+
Классическая музыка
Финист — Ясный сокол, или В некотором царстве
11 марта в 14:00 Концертный зал им. Каца
Билеты
