Вечные сказки

Вечера классической музыки и сказок в Новосибирской филармонии

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится уникальный концерт филармонического камерного оркестра под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко. В этот вечер зрителей ждут не только великолепные музыкальные произведения, но и озвучивание волшебных сказок от известного артиста Сергея Чонишвили из Москвы.

Приглашаем всех любителей классической музыки и любителей литературного искусства насладиться этой необычной программой, где музыка и слова создадут атмосферу волшебства и вдохновения.

Исполнители

Филармонический камерный оркестр.

Сергей Чонишвили — художественное слово (Москва).

Дирижёр — Арсентий Ткаченко.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события, которое объединяет музыку и сказку в одном вечере.