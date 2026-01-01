Вечные сказки

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится уникальный концерт филармонического камерного оркестра под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко. В этот вечер зрителей ждут не только великолепные музыкальные произведения, но и озвучивание волшебных сказок от известного артиста Сергея Чонишвили из Москвы.
Приглашаем всех любителей классической музыки и любителей литературного искусства насладиться этой необычной программой, где музыка и слова создадут атмосферу волшебства и вдохновения.
Филармонический камерный оркестр.
Сергей Чонишвили — художественное слово (Москва).
Дирижёр — Арсентий Ткаченко.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события, которое объединяет музыку и сказку в одном вечере.