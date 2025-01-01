Меню
Вечность с Чайковским
Приглашаем вас на второй вечер культурного цикла в уникальном историческом особняке на Невском, 47. Это событие подарит вам незабываемые эмоции, наполненные музыкой Чайковского и атмосферой Петербурга.

Музыка, которую вы не забудете

Вечность с Чайковским — это не просто концерт, а целый опыт. Вы услышите музыку выдающегося композитора в совершенно новом свете, под аккомпанемент живого оркестра. В необычайной обстановке, на самой большой террасе Невского, вы сможете насладиться закатом и великолепными мелодиями, которые станут фоном для прекрасного вечера.

Уникальная атмосфера исторического особняка

Особняк, в котором пройдет событие, полон тайн и истории. Здесь совпадают воедино эстетика и высокое искусство, создавая поистине чарующую атмосферу. Далеко от привычного театрального формата, это мероприятие предлагает вам насладиться музыкой и видом на город так, как вы этого еще не делали.

Бронирование и дополнительные детали

Для вашего удобства, бронирование столиков осуществляется по депозиту. Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера, где музыка, искусство и Петербург соединяются в едином потоке.

Санкт-Петербург, 21 августа
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:00 от 1000 ₽

