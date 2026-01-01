Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечное танго
Киноафиша Вечное танго

Спектакль Вечное танго

6+
Возраст 6+

О спектакле

Концерт камерного оркестра «Дивертисмент»

В программе предстоящего концерта прозвучат авторские сочинения, вдохновленные мелодиями и ритмами танго. Среди них – Концерт для скрипки и струнного оркестра Violin Tango композитора Мелани Местре. Это произведение сочетает в себе элементы классического концерта и живые звуки аргентинского, карибского и русского танго.

Также в программе будет исполнено сочинение Георга Пелециса «Астор Пьяццолла, Оскар Строк и Я». В дополнение к этому, зрители услышат вольные оркестровки знаменитых «Времен года» Астора Пьяццоллы в интерпретации Леонида Десятникова.

Все произведения, вошедшие в программу, являются своеобразными отражениями мелодий, которые полюбились многим и стали классическими в творчестве композиторов конца ХХ – начала XXI века.

Концерт будет исполнен Камерным оркестром «Дивертисмент», художественным руководителем которого является заслуженный артист России Илья Иофф.

Купить билет на спектакль Вечное танго

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
7 июня воскресенье
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 700 ₽

В ближайшие дни

Как убийственно мы любим
16+
Драма

Как убийственно мы любим

26 июня в 18:30 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1000 ₽
Козлиная песнь
16+
Драма

Козлиная песнь

28 июня в 19:30 Мастерская
от 1000 ₽
Репка. Старая сказка на новый лад
0+
Детский Интерактивный

Репка. Старая сказка на новый лад

31 мая в 18:00 Волшебная миля
от 490 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше