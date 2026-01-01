Спектакль Вечное танго

Концерт камерного оркестра «Дивертисмент»

В программе предстоящего концерта прозвучат авторские сочинения, вдохновленные мелодиями и ритмами танго. Среди них – Концерт для скрипки и струнного оркестра Violin Tango композитора Мелани Местре. Это произведение сочетает в себе элементы классического концерта и живые звуки аргентинского, карибского и русского танго.

Также в программе будет исполнено сочинение Георга Пелециса «Астор Пьяццолла, Оскар Строк и Я». В дополнение к этому, зрители услышат вольные оркестровки знаменитых «Времен года» Астора Пьяццоллы в интерпретации Леонида Десятникова.

Все произведения, вошедшие в программу, являются своеобразными отражениями мелодий, которые полюбились многим и стали классическими в творчестве композиторов конца ХХ – начала XXI века.

Концерт будет исполнен Камерным оркестром «Дивертисмент», художественным руководителем которого является заслуженный артист России Илья Иофф.