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Вечно живые
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Спектакль Вечно живые

Постановка
Челябинский Молодежный театр 16+
Режиссер Тимур Насиров
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова: история любви и мужества на сцене Челябинского молодежного театра

Спектакль «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова — это трогательная и глубокая история о любви, верности и самопожертвовании на фоне Великой Отечественной войны. На фоне масштабных событий раскрываются судьбы простых людей, их надежды и страдания, сила духа и человеческая стойкость.

Этот спектакль заставляет задуматься о цене победы и о вечной памяти о героях, отдавших свои жизни за свободу Родины. Главный герой, Борис, уходит на фронт, оставляя свою невесту Веронику. Пропавший без вести на войне, он продолжает жить в памяти любимой. Вероника, пережившая утраты и отчаяние, пытается найти утешение в новом браке, но её сердце всё равно хранит верность Борису.

Темы и идеи спектакля

«Вечно живые» — это спектакль о любви и войне, о мужестве и потере, о жизни, которая, несмотря на все испытания, остаётся вечной. Он предлагает зрителю возможность задуматься о том, как война меняет судьбы и как любовь может преодолеть любые преграды.

Постановочная команда

Спектакль был создан талантливой командой:

  • Художник по костюмам: Гульнур Хибатуллина
  • Композитор: Альфит Фархадшин
  • Художник по свету: Павел Ларионов
  • Видеопроекция: Антон Сластников, Александр Сенаторов

Не упустите возможность увидеть этот значимый спектакль, который оставляет неизгладимое впечатление и заставляет задуматься о важности памяти и любви.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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