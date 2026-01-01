Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечно эта 345-я!
Киноафиша Вечно эта 345-я!

Спектакль Вечно эта 345-я!

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Веселый и остроумный спектакль для всей семьи

«Вечно эта 345-я!» — насмешливый вопрос, с которым каждый из нас обязательно сталкивался. Как противостоять бессоннице? У девочки Наташи есть простое, но эффективное средство: она считает овечек и слоников! Если вам с детьми нравятся такие творческие подходы к отдыху, то обратите внимание на новый спектакль с необычными героями.

В спектакле зрителей ждут персонажи с интригующими именами: Конь в пальто, Конь не валялся, Черт-те что и с боку бантик и многие другие. Эти эпитеты моментально вызывают интерес и создают атмосферу любопытства.

Спектакль рекомендован для семейного просмотра. Вам предстоит не только посмеяться от души, но и поразмышлять о вечных ценностях. Яркие музыкальные номера и визуальные эффекты создадут атмосферу праздника, а неожиданные сюжетные повороты великолепно разнообразят действие.

Приглашаем вас и ваших детей на это увлекательное шоу, где хорошее настроение гарантировано!

Купить билет на спектакль Вечно эта 345-я!

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
1 июня понедельник
19:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽

В ближайшие дни

18+
Драма

Яжмать

27 июня в 18:00 The Театр
от 1600 ₽
Вернуть нельзя потерять
6+
Драма Детский

Вернуть нельзя потерять

15 июня в 10:30 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 300 ₽
Водка, е#ля, телевизор
18+
Комедия

Водка, е#ля, телевизор

6 июня в 18:00 The Театр
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше