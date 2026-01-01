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Вечная нежность
Киноафиша Вечная нежность

Спектакль Вечная нежность

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальный спектакль-воспоминание в клубе «Gaika Space»

На сцене клуба «Gaika Space» пройдет уникальный спектакль, в котором оживут образы легендарных исполнительниц: Анны Герман, Майи Кристалинской, Людмилы Сенчиной и Валентины Толкуновой. Каждая песня будет сопровождаться историей её создания и восприятия, что добавит глубину каждой композиции.

Их песни звучали в каждом доме, их голоса считались настоящим достоянием, а репертуар — золотым фондом. Несмотря на смену поколений и антуража, имена этих артисток продолжают звучать в обществе, и их наследие остается актуальным. Но что явили миру эти выдающиеся женщины, и почему их песни до сих пор волнуют сердца слушателей?

В программе спектакля вы услышите не просто хиты прошлого — вы почувствуете атмосферу эпохи. Каждая песня будет сопровождаться рассказом о её рождении, о том, как она воспринималась зрителями и какие эмоции дарила. На сцене вы увидите артисток, которые с почтением примеряют судьбы славных предшественниц, вдохновляясь их историями и музыкой.

Почему стоит посетить спектакль?

  • Вновь услышать песни, которые когда-то заставили вас влюбиться в музыку;
  • Увидеть, как за блеском сценических костюмов скрываются обычные человеческие судьбы;
  • Окунуться в атмосферу, где каждое слово — это фактически письмо из детства.

Билет на этот спектакль — это не просто пропуск в зал. Это возможность попасть в мир, где музыка по-прежнему умеет говорить с душой. Позвольте себе вспомнить, что настоящее искусство не имеет срока давности.

Продолжительность спектакля — 120 минут.

Купить билет на спектакль Вечная нежность

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25 сентября пятница
19:00
Пространство Gaika Space Санкт-Петербург, Черняховского, 75
от 1450 ₽

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