Вечная любовь. Великие песни 20 века

Музыкальное путешествие с Клубом «XIX век»

Клуб «XIX век» приглашает зрителей в волшебное путешествие по самым ярким страницам музыкальной истории конца XX века. Это уникальный вечер обещает быть наполнен пульсирующими ритмами диско 80-х и чувственными балладами миллениума.

Проводниками в этом музыкальном калейдоскопе станут два исключительных голоса — Мария Гусева и Марат Нургалиев. Они порадуют гостей мелодиями, которые отозвались в сердцах целого поколения. В программе вас ждут:

Страстные итальянские хиты Сан-Ремо;

Манящие ритмы английской поп-сцены;

Пронзительные французские баллады о любви.

Каждая композиция станет словно драгоценным камнем в ожерелье музыкальной истории, а каждый дуэт — новой главой незабываемой истории.

Об о клубе «XIX век»

Клуб «XIX век» был создан в марте 2012 года и объединяет певцов и музыкантов, для которых исполнение камерной вокальной классики является профессией и призванием. Участники клуба делают акцент на тематические программы, включая концерты к значимым датам и посвященные выдающимся музыкантам, композиторам и отдельным эпохам в музыке.