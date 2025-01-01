Водная экскурсия а на теплоходе «Новосибирск»

Не упускайте возможность насладиться прекрасными летними ночами в Сибири! Приглашаем вас на романтическую вечернюю прогулку по реке. Это уникальное событие подарит вам незабываемые эмоции и возможность увидеть город с новой стороны.

Информация о прогулке

Продолжительность экскурсии составляет 1 час. Мы отправляемся от Речного Вокзала в сторону острова Кораблик, с прекрасным видом на Бугринский мост. Путешествие по реке станет настоящим украшением вашего вечера.

Важно знать

Обратите внимание, что расписание прогулок уточняется каждую неделю, и возможны изменения. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить свою возможность отправиться в эту увлекательную поездку.

Подарите себе и своим близким незабываемые моменты на борту теплохода «Новосибирск». Увидимся на набережной!