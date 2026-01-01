Вечерняя музыка. Сонаты Арканджело Корелли

Вечерняя музыка в старинной церкви Перми

Частная филармония «Триумф» продолжает оригинальный проект ABENDMUSIK, что в переводе с немецкого означает «вечерняя музыка». Концерт состоится в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии в Перми и обещает стать ярким событием для ценителей как духовной, так и светской музыки.

Классика барокко

В программе концерта прозвучат сонаты Арканджело Корелли, выдающегося композитора эпохи барокко, чьи произведения продолжают восхищать слушателей своей гармонией и мелодичностью. Корелли оказал значительное влияние на развитие музыкальной науки и стал одним из основоположников скрипичного искусства.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в уникальной акустической среде старинной церкви, что позволит зрителям насладиться каждым звучанием. Такая атмосфера содействует глубокому восприятию музыки и ее эмоциональной окраске. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера!