Вечерняя музыка: орган при свечах

Музыка при свечах в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится вечерняя программа, наполненная волшебством музыки под мягким светом свечей. Этот уникальный концерт привлечет поклонников камерной музыки и тех, кто ценит атмосферные выступления.

Выступающие артисты

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов: Стефанида Ермолаева (орган) и Артемий Резвых (виолончель). Их мастерство и творческий подход обещают создать незабываемую музыкальную атмосферу.

Программа концерта

Слушатели смогут насладиться произведениями таких выдающихся композиторов, как:

Оливье Мессиан

Кайя Саариахо

Петер Васкс

Самюэль Барбер

Зигфрид Карг-Элерт

Возрастные ограничения

Балкон предназначен для зрителей от 12 лет и старше, в то время как партер доступен для младшей аудитории от 6 лет. Не упустите возможность насладиться завораживающей музыкой в одном из самых красивых соборов города!