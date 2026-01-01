Вечерняя музыка: орган при свечах
Билеты от 600₽
Возраст 12+
О концерте

Музыка при свечах в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится вечерняя программа, наполненная волшебством музыки под мягким светом свечей. Этот уникальный концерт привлечет поклонников камерной музыки и тех, кто ценит атмосферные выступления.

Выступающие артисты

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов: Стефанида Ермолаева (орган) и Артемий Резвых (виолончель). Их мастерство и творческий подход обещают создать незабываемую музыкальную атмосферу.

Программа концерта

Слушатели смогут насладиться произведениями таких выдающихся композиторов, как:

  • Оливье Мессиан
  • Кайя Саариахо
  • Петер Васкс
  • Самюэль Барбер
  • Зигфрид Карг-Элерт

Возрастные ограничения

Балкон предназначен для зрителей от 12 лет и старше, в то время как партер доступен для младшей аудитории от 6 лет. Не упустите возможность насладиться завораживающей музыкой в одном из самых красивых соборов города!

Июнь
27 июня суббота
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 600 ₽

