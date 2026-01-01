Вечерняя музыка. И. Ризаев, О. Демина, Е. Субботин

Концерт в старинной церкви в Перми

Частная филармония «Триумф» продолжает свой проект ABENDMUSIK, который в переводе с немецкого означает «вечерняя музыка». Это уникальная возможность насладиться концертом в атмосфере старинной евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии в Перми.

Специфика проекта заключается в сочетании духовной и светской музыки, что создаёт особую атмосферу для зрителей. Уникальная акустика храма позволяет каждому нотному произведению звучать как никогда ранее, даря незабываемые впечатления.

Исполнители и программа

На сцене выступят:

И. Ризаев — орган

О. Демина — виолончель

Е. Субботин — скрипка

В программе:

Соната № 2 И. С. Баха для скрипки, виолончели и органа

Соната из цикла «Tafelmusik» Г. Ф. Телемана для скрипки и органа

Сюита Й. Г. Райнбергера op. 149 для органа, скрипки и виолончели

Не упустите возможность насладиться вечерней музыкой в удивительной обстановке церкви, где каждый звук наполняется глубоким смыслом и эмоциональным звучанием.