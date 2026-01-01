Вечерняя музыка. И. Ризаев, О. Демина, Е. Субботин

Частная филармония «Триумф» продолжает свой проект ABENDMUSIK, который в переводе с немецкого означает «вечерняя музыка». Это уникальная возможность насладиться концертом в атмосфере старинной евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии в Перми.
Специфика проекта заключается в сочетании духовной и светской музыки, что создаёт особую атмосферу для зрителей. Уникальная акустика храма позволяет каждому нотному произведению звучать как никогда ранее, даря незабываемые впечатления.
На сцене выступят:
В программе:
Не упустите возможность насладиться вечерней музыкой в удивительной обстановке церкви, где каждый звук наполняется глубоким смыслом и эмоциональным звучанием.