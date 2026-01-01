Вечерняя музыка. Аве Мария. Наталья Кириллова

Концерт в старинной церкви в Перми

Частная филармония «Триумф» продолжает проект ABENDMUSIK, что в переводе с немецкого означает «вечерняя музыка». Этот цикл концертов включает как духовные, так и светские произведения, создающих уникальную атмосферу в стенах Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии в Перми.

Уникальная акустика

Старинная церковь, где проводятся выступления, славится своей удивительной акустикой. Это позволяет зрителям полностью наслаждаться музыкой в высоком качестве. Каждый концерт становится поистине незабываемым опытом.

Ошеломляющее выступление

На концерте выступит Наталья Кириллова (сопрано), известная своим талантливым исполнением классической музыки. Ее голос способен передать самые тонкие эмоции, и вы сможете увидеть это своими глазами.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события в живописном и историческом месте города.