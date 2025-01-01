Вечерняя акустика

Уютные посиделки под гитару в PRAVDA BAR

Приглашаем вас на незабываемые вечера в PRAVDA BAR, где уют и музыка создают атмосферу, позволяющую отвлечься от повседневной суеты. Вокалисты кавер-группы «Маме Понравится» порадуют вас душевными исполнениями любимых песен.

Уникальное взаимодействие с залом

Гости из зала имеют возможность заказывать свои любимые композиции, и каждый вечер становится уникальным благодаря вашим пожеланиям. Не стесняйтесь подпевать — это часть нашей традиции!

Исполнители вечера

На сцене вас ожидают талантливые исполнители Юлия Бергер и Александр Мехоношин. Их голоса и харизма создают незабываемое музыкальное сопровождение, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Когда и где

Посиделки под гитару проходят каждую пятницу и субботу в PRAVDA BAR. Приходите с друзьями и наслаждайтесь живой музыкой в приятной компании!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника — ждем вас!