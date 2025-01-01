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Киноафиша Вечерняя акустика

Вечерняя акустика

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уютные посиделки под гитару в PRAVDA BAR

Приглашаем вас на незабываемые вечера в PRAVDA BAR, где уют и музыка создают атмосферу, позволяющую отвлечься от повседневной суеты. Вокалисты кавер-группы «Маме Понравится» порадуют вас душевными исполнениями любимых песен.

Уникальное взаимодействие с залом

Гости из зала имеют возможность заказывать свои любимые композиции, и каждый вечер становится уникальным благодаря вашим пожеланиям. Не стесняйтесь подпевать — это часть нашей традиции!

Исполнители вечера

На сцене вас ожидают талантливые исполнители Юлия Бергер и Александр Мехоношин. Их голоса и харизма создают незабываемое музыкальное сопровождение, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Когда и где

Посиделки под гитару проходят каждую пятницу и субботу в PRAVDA BAR. Приходите с друзьями и наслаждайтесь живой музыкой в приятной компании!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника — ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 19 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 500 ₽

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