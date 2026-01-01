Вечерний звон
6+
О концерте

Концерт органной музыки

Уникальность органа заключается в исключительной универсальности тембрового спектра. Его звуковая палитра позволяет воспроизводить звуки различных инструментов – флейты, скрипки, трубы и др. Кроме того, орган способен имитировать природные звуки, такие как раскаты грома или птичьи трели. Благодаря этим удивительным возможностям орган может передать широкий спектр музыкальных образов – от драматически напряжённых до изысканных и лирических.

Концертная программа «Вечерний звон» является ярким примером возможностей этого великолепного инструмента. Основу программы составляют произведения, в которых так или иначе реализуется художественный образ колокольного звона. Это позволяет проследить специфику культурных традиций как западной, так и восточной.

Приглашаем вас насладиться особой акустической атмосферой колокольной звукописи, воплощённой в шедеврах органной музыки!

Программа концерта

1 отделение

  • И.С. Бах. Прелюдия и фуга Es-dur
  • Н. Лебег. Колокола
  • К. Мойро. Колокола Орлеана
  • И.С. Бах. Хоральная прелюдия In dulci jubilo
  • М. Дюпре. Кортеж и литания, соч. 19 №2
  • Ф. Пеетерс. Токката, фуга и гимн на тему Ave Maris Stella

2 отделение

  • С. Франк. Хорал си минор
  • Э. Жигу. Рапсодия
  • Л. Вьерн. Симфония № 2, II часть
  • Э. Григ. «Утро» (переложение для органа)
  • П. Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» (переложение для органа)
  • С. Слонимский. Токката
  • А. Мюле. Carillon-Sortie

Апрель
25 апреля суббота
18:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Стас Михайлов
6+
Эстрада
Стас Михайлов
17 марта в 19:00 Локомотив-арена
от 3500 ₽
Павел Пиковский и Хьюго
16+
Авторская песня Рок
Павел Пиковский и Хьюго
15 апреля в 20:00 Бродячая собака
от 2700 ₽
Пасхальный органный концерт
6+
Классическая музыка
Пасхальный органный концерт
4 апреля в 18:00 Новосибирская консерватория им. Глинки
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
