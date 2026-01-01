Концерт органной музыки

Уникальность органа заключается в исключительной универсальности тембрового спектра. Его звуковая палитра позволяет воспроизводить звуки различных инструментов – флейты, скрипки, трубы и др. Кроме того, орган способен имитировать природные звуки, такие как раскаты грома или птичьи трели. Благодаря этим удивительным возможностям орган может передать широкий спектр музыкальных образов – от драматически напряжённых до изысканных и лирических.

Концертная программа «Вечерний звон» является ярким примером возможностей этого великолепного инструмента. Основу программы составляют произведения, в которых так или иначе реализуется художественный образ колокольного звона. Это позволяет проследить специфику культурных традиций как западной, так и восточной.

Приглашаем вас насладиться особой акустической атмосферой колокольной звукописи, воплощённой в шедеврах органной музыки!

Программа концерта

1 отделение

И.С. Бах. Прелюдия и фуга Es-dur

Н. Лебег. Колокола

К. Мойро. Колокола Орлеана

И.С. Бах. Хоральная прелюдия In dulci jubilo

М. Дюпре. Кортеж и литания, соч. 19 №2

Ф. Пеетерс. Токката, фуга и гимн на тему Ave Maris Stella

2 отделение