Вечерний концерт «Вечер классической музыки»
6+
Продолжительность 90 минут
О концерте

Камерный концерт в Музее-квартире Римского-Корсакова

В Музее-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова пройдет вечерний концерт, организованный Центром «Арт-паркИНГ» в сотрудничестве с музеем. Эта инициатива направлена на возрождение камерных концертов, в которых участвуют лучшие артисты студенческой филармонии Санкт-Петербургской консерватории.

В программе звучат сочинения зарубежных и отечественных композиторов XVIII–XIX веков. Концерт станет настоящим праздником для ценителей классической музыки, ценящих камерную атмосферу и возможность общения с музыкантами.

История камерной музыки

Задолго до появления филармонии в Санкт-Петербурге классическую музыку слушали в аристократических домах и салонах. Это было время, когда музыка звучала в узком кругу близких и гостей. Сегодня, в XXI веке, когда мы окружены многотысячными концертными залами и шумом, появляется желание насладиться интимной атмосферой камерного концерта.

Такой уютный и тесный зал можно найти в Театральном музее. Здесь зрители могут почувствовать себя участниками уникального события и на одной волне с музыкантами, погружаясь в мир классической музыки, как это делали более 150 лет назад.

Выступления талантливых артистов

Центр «Арт-паркИНГ» вновь возвращает традицию камерных концертов. На сцене выступят лауреаты международных конкурсов — яркие артисты, готовые подарить зрителям незабываемые эмоции и соприкоснуться с миром классической музыки.

Программа концерта включает произведения, которые порадуют уши даже самых взыскательных слушателей. Не упустите возможность насладиться музыкой в эксклюзивной обстановке!

25 апреля суббота
19:00
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе

Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
