Вечерний гость
Киноафиша Вечерний гость

Спектакль Вечерний гость

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вечерний гость: интрига на грани возможного

Спектакль «Вечерний гость» представляет собой мистическую и захватывающую историю о двух, казалось бы, разных мирах. В центре сюжета – он и она. Их судьбы переплетаются в интригующей борьбе за право на чувства.

Персонажи

Он – харизматичный и самоуверенный сантехник, способный рассмешить даже в самых сложных ситуациях. Она – строгий и ответственный музейный работник, для которой порядок и дисциплина превыше всего. Какое общее между ними? На первый взгляд, ничего.

Однако он уверен, что между ними может быть всё, а она настаивает на том, что их миры несовместимы. Кто из них окажется прав в этой игре чувств и убеждений? Напряжение нарастает с каждой сценой, заставляя зрителей сопереживать каждому шагу героев.

Команда спектакля

В спектакле участвуют талантливые актёры: Дарья Терновская и Сергей Листунов, которые прекрасно передают эмоции своих персонажей. Режиссёр Жанна Богусевич создала уникальную атмосферу, которая погружает зрителей в мир противоречий и страстей.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о любви и конфликте на театральной сцене!

Октябрь
16 октября четверг
19:30
Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
от 2500 ₽

