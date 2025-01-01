Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вечерний Джаз коктейль
Билеты от 300₽
Киноафиша Вечерний Джаз коктейль

Вечерний Джаз коктейль

18+
Возраст 18+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Вечерний джаз-коктейль: магия музыки

«Вечерний джаз-коктейль» — это место, где огни большого города становятся мягче, а звуки джаза наполняют атмосферу волшебством. В этот вечер на сцене выступает Трио Евгения Гречищева вместе с приглашёнными музыкантами. Их мастерство превращает музыку в настроение, а каждую композицию — в захватывающую историю, рассказанную без слов.

Звуки джаза будут звучать особенно интимно и глубоко, создавая идеальное пространство для отдыха и вдохновения. Эта музыкальная программа станет возможностью для зрителей погрузиться в атмосферу уюта и тепла, словно они оказались в самом сердце джазового клуба.

Очарование живого исполнения

Вечер подарит уникальные ощущения: музыка, рождающаяся здесь и сейчас, будет играть только для вас. Джазовые импровизации способны перенести зрителей в мир чувств и эмоций, открывая новые грани знакомых мелодий.

Не упустите возможность насладиться духом джаза в компании талантливых музыкантов — это событие, которое обещает стать незабываемым.

Купить билет на концерт Вечерний Джаз коктейль

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
5 октября воскресенье
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 300 ₽
16 октября четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 500 ₽
9 ноября воскресенье
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽
16 ноября воскресенье
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽
4 декабря четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Петр Подгородецкий и «Бамбей»
18+
Джаз Рок
Петр Подгородецкий и «Бамбей»
16 ноября в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Синдром главного героя. Первый сольный концерт
16+
Инди
Синдром главного героя. Первый сольный концерт
29 октября в 20:00 16 тонн
от 1200 ₽
Blues & Soul Jam
12+
Блюз Соул
Blues & Soul Jam
19 ноября в 20:00 Jam Club
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше