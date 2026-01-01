Спектакль - триллер в стиле магического реализма

Приглашаем вас на необычный спектакль, который сочетает в себе элементы психологического триллера, сна и немного галлюцинаций. «Вечерний чай» расскажет жуткую историю, произошедшую однажды вечером в, казалось бы, обычной квартире. Или не совсем обычной...

Дисклеймер

Перед посещением следует учесть:

Спектакль не преследует цели оскорбить чьи-либо чувства по каким-либо признакам, будь то настроенческие, поколенческие, эстетические, родительские, этнические, политические или религиозные.

Постановка не призывает к чему-либо и не делает утверждений, так как в проекте участвует молодой режиссёр.

В качестве материала выбран киносценарий, который был признан интересным для адаптации.

Точная природа персонажей остаётся неопределённой.

На площадке не курят, вместо этого предлагается только чай. Курение вредит здоровью.

Используется ненормативная лексика, однако рекомендуется избегать её повторения вне спектакля.

Спектакль обещает одновременное смешное и страшное восприятие (смешно будет не только зрителям, но и участникам).

Предупреждение

Посещение спектакля может вызвать постоянное чувство недоумения с вопросом «Что, чёрт возьми, здесь происходит?!», что может привести к непрерывному интересу к происходящему. Предпочтительнее остаться дома и выпить чаю, если есть сомнения.

Что ожидать

«Вечерний чай» обещает стать уникальным театральным опытом, объединяющим страх, юмор и неожиданные повороты сюжета.