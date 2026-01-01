Спектакль - триллер в стиле магического реализма
Приглашаем вас на необычный спектакль, который сочетает в себе элементы психологического триллера, сна и немного галлюцинаций. «Вечерний чай» расскажет жуткую историю, произошедшую однажды вечером в, казалось бы, обычной квартире. Или не совсем обычной...
Дисклеймер
Перед посещением следует учесть:
- Спектакль не преследует цели оскорбить чьи-либо чувства по каким-либо признакам, будь то настроенческие, поколенческие, эстетические, родительские, этнические, политические или религиозные.
- Постановка не призывает к чему-либо и не делает утверждений, так как в проекте участвует молодой режиссёр.
- В качестве материала выбран киносценарий, который был признан интересным для адаптации.
- Точная природа персонажей остаётся неопределённой.
- На площадке не курят, вместо этого предлагается только чай. Курение вредит здоровью.
- Используется ненормативная лексика, однако рекомендуется избегать её повторения вне спектакля.
- Спектакль обещает одновременное смешное и страшное восприятие (смешно будет не только зрителям, но и участникам).
Предупреждение
Посещение спектакля может вызвать постоянное чувство недоумения с вопросом «Что, чёрт возьми, здесь происходит?!», что может привести к непрерывному интересу к происходящему. Предпочтительнее остаться дома и выпить чаю, если есть сомнения.
Что ожидать
«Вечерний чай» обещает стать уникальным театральным опытом, объединяющим страх, юмор и неожиданные повороты сюжета.