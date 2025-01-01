Меню
Вечеринка в стиле Queen
Билеты от 0₽
Киноафиша Вечеринка в стиле Queen

Вечеринка в стиле Queen

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

В стиле Queen: рок-вечеринка в клубе Петтер

Приготовьтесь к незабываемому вечеру в клубе Петтер! Специально для всех почитателей группы Queen организуется грандиозная рок-вечеринка, полная энергии, драйва и отличной музыки.

Что вас ждет?

На вечерине будет исполняться множество культовых хитов Queen. Погружение в атмосферу легендарной группы обеспечит живая музыка, шоу и атмосферные декорации, созданные в лучших традициях рок-культуры. Готовьтесь подпевать и танцевать под любимые мелодии!

Уникальная атмосфера

Клуб Петтер уже давно стал местом притяжения для любителей хорошей музыки. Этот вечер обещает стать особенным, так как пройдет в неформальной и дружеской обстановке. Участники вечеринки смогут не только насладиться выступлениями артистов, но и встретиться с единомышленниками.

Интересные факты о Queen

Группа Queen, основанная в 1970 году, запомнилась многими хитами и ярким сценическим образом. Лидер группы Фредди Меркьюри известен не только своим выдающимся вокалом, но и харизмой, которая завораживала зрителей. Каждый концерт группы становился настоящим событием.

Не пропустите эту уникальную возможность погрузиться в мир рок-музыки и ощутить дух группы Queen на живом выступлении!

Январь
5 января понедельник
18:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1

