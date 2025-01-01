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Вечеринка в стиле Depeche Mode
Билеты от 3500₽
Киноафиша Вечеринка в стиле Depeche Mode

Вечеринка в стиле Depeche Mode

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Трибьют-концерт Depeche Mode в баре Petter

Не пропустите грандиозное событие в баре Petter — вечеринку, посвященную культовой группе Depeche Mode! Весь вечер для вас будет звучать лучшая музыка этой легендарной команды, а на сцене — трибьют-группа Depeche Boat!

Вечер в стиле Depeche Mode

Если ваше сердце бьется в ритме Enjoy The Silence и других бессмертных хитов, то это событие — для вас! Концерт обещает быть настоящим отрывом, как в 90-х! Depeche Boat, признанная трибьют-группа Depeche Mode #1 в России, подготовила для вас плейлист супер хитов, который не оставит равнодушным ни одного поклонника!

Веселье и танцы

Будьте готовы к безумным танцам и мощной атмосфере! Хиты Depeche Mode заставят весь зал подпевать и погрузиться в магию их музыки. Depeche Mode Forever!

Билеты

Количество мест ограничено, так что не упустите шанс попасть на этот незабываемый концерт! Билеты можно приобрести прямо на сайте бара.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 3500 ₽
14 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 3500 ₽

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