Вечеринка в стиле Depeche Mode

Трибьют-концерт Depeche Mode в баре Petter

Не пропустите грандиозное событие в баре Petter — вечеринку, посвященную культовой группе Depeche Mode! Весь вечер для вас будет звучать лучшая музыка этой легендарной команды, а на сцене — трибьют-группа Depeche Boat!

Вечер в стиле Depeche Mode

Если ваше сердце бьется в ритме Enjoy The Silence и других бессмертных хитов, то это событие — для вас! Концерт обещает быть настоящим отрывом, как в 90-х! Depeche Boat, признанная трибьют-группа Depeche Mode #1 в России, подготовила для вас плейлист супер хитов, который не оставит равнодушным ни одного поклонника!

Веселье и танцы

Будьте готовы к безумным танцам и мощной атмосфере! Хиты Depeche Mode заставят весь зал подпевать и погрузиться в магию их музыки. Depeche Mode Forever!

Билеты

Количество мест ограничено, так что не упустите шанс попасть на этот незабываемый концерт! Билеты можно приобрести прямо на сайте бара.