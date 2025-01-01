Вечеринка в стиле 60-х/Ретро-группа «Мамина пластинка»

Золотые хиты советской эстрады

«Мамина Пластинка» — это группа, которая перенесет вас в золотые времена советской эстрады, в эпоху, когда песни были искренними, душевными и близкими каждому. Коллектив ценит наследие прошлого и стремится передать его будущим поколениям, даря настоящим меломанам качественное исполнение и неподвластные времени хиты.

Группа приглашает вернуться в прошлое, вспомнить имена и песни великих исполнителей — Аиды Ведищевой, Нины Бродской, Ларисы Мондрус, Валерия Ободзинского, Вадима Мулермана и многих других. Эти забытые шлягеры вновь оживают на сцене, наполняя атмосферу светлой ностальгией.

Состав группы

Лесандра Надеждина — вокал

Александр Филатов — вокал

Петр Волков — аккордеон

Алексей Баринов — барабаны

Павел Завьялов — бас-гитара

Иван Стручков — гитара

Группа гарантирует отличное настроение, живые танцы и яркие впечатления, которые перенесут вас в ту светлую и чистую эпоху!