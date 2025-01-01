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Вечеринка в стиле 60-х/Ретро-группа «Мамина пластинка»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вечеринка в стиле 60-х/Ретро-группа «Мамина пластинка»

Вечеринка в стиле 60-х/Ретро-группа «Мамина пластинка»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Золотые хиты советской эстрады

«Мамина Пластинка» — это группа, которая перенесет вас в золотые времена советской эстрады, в эпоху, когда песни были искренними, душевными и близкими каждому. Коллектив ценит наследие прошлого и стремится передать его будущим поколениям, даря настоящим меломанам качественное исполнение и неподвластные времени хиты.

Группа приглашает вернуться в прошлое, вспомнить имена и песни великих исполнителей — Аиды Ведищевой, Нины Бродской, Ларисы Мондрус, Валерия Ободзинского, Вадима Мулермана и многих других. Эти забытые шлягеры вновь оживают на сцене, наполняя атмосферу светлой ностальгией.

Состав группы

  • Лесандра Надеждина — вокал
  • Александр Филатов — вокал
  • Петр Волков — аккордеон
  • Алексей Баринов — барабаны
  • Павел Завьялов — бас-гитара
  • Иван Стручков — гитара

Группа гарантирует отличное настроение, живые танцы и яркие впечатления, которые перенесут вас в ту светлую и чистую эпоху!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1000 ₽
12 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1000 ₽

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