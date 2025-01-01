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Вечеринка MTV
Киноафиша Вечеринка MTV

Вечеринка MTV

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Возвращение в Эпоху MTV: Вечеринка в Типографии

Приглашаем вас на незабываемую вечеринку в Типографии! В эту ночь мы перенесемся в атмосферу рассветных утренних танцполов начала 2000-х и вспомним о лучших моментах, которые подарила нам эпоха MTV.

Погружение в Ностальгию

Это не просто событие — это настоящее путешествие назад во времени, полное радости, восторга и приятной ностальгии. Забудьте о рабочих днях и повседневных заботах: только беспечный отдых, полная свобода действий и возможность выразить свою индивидуальность.

Магия Музыки и Танца

На протяжении всей вечера вы сможете насладиться хитами, которые стали визитной карточкой десятилетия. Это время, когда каждая песня заставляла сердце биться быстрее, а видеоклипы служили источником вдохновения и эталоном стиля.

Стиль и Атмосфера

Одевайтесь в жестком стиле и приходите отрываться! Вечеринка обещает быть насыщенной: бешено ритмичные танцы, полное погружение в музыку и атмосфера, которую вы не захотите покидать. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 30 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 650 ₽

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