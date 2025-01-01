Вечеринка GolD Bachata

Приглашаем вас на самое невероятное танцевальное событие Москвы – вечеринку GolD Bachata! Это luxury party для тех, кто ценит себя и хочет провести незабываемую ночь в театре, танцуя под зажигательные ритмы.
Дата и время: с 23:00 до 5:00
GolD Bachata – это идеальное событие как для опытных танцоров, так и для тех, кто только мечтает научиться бачате. Если вы новичок, не переживайте! Здесь вы сможете найти себе педагога и стать учеником одной из танцевальных студий.
Окунитесь в роскошь вместе с нами! Дресс-код: Elegant gold & black.
VIP билеты включают:
Количество билетов ограничено! Обратите внимание, что действует динамическое ценообразование, поэтому не упустите возможность стать частью этого уникального мероприятия!