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Вечеринка GolD Bachata
Билеты от 1600₽
Киноафиша Вечеринка GolD Bachata

Вечеринка GolD Bachata

18+
Возраст 18+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Вечеринка GolD Bachata: Ночь танцев и роскоши

Приглашаем вас на самое невероятное танцевальное событие Москвы – вечеринку GolD Bachata! Это luxury party для тех, кто ценит себя и хочет провести незабываемую ночь в театре, танцуя под зажигательные ритмы.

Дата и время: с 23:00 до 5:00

Что вас ждет?

  • Море танцев с профессиональными DJ SEERAJ и DJ TORY
  • Шоу-программа, которая не оставит равнодушным никого
  • Профессиональные видеографы, чтобы запечатлеть лучшие моменты
  • Отдельная зона бара для ваших любимых напитков
  • Розыгрыши призов и подарков

Для кого эта вечеринка?

GolD Bachata – это идеальное событие как для опытных танцоров, так и для тех, кто только мечтает научиться бачате. Если вы новичок, не переживайте! Здесь вы сможете найти себе педагога и стать учеником одной из танцевальных студий.

Дресс-код и специальные предложения

Окунитесь в роскошь вместе с нами! Дресс-код: Elegant gold & black.

VIP билеты включают:

  • Доступ в лаундж-зону
  • Фуршет и welcome drink
  • Личное общение и знакомство с преподавателями

Количество билетов ограничено! Обратите внимание, что действует динамическое ценообразование, поэтому не упустите возможность стать частью этого уникального мероприятия!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
23:00 от 1600 ₽

Фотографии

Вечеринка GolD Bachata Вечеринка GolD Bachata Вечеринка GolD Bachata Вечеринка GolD Bachata Вечеринка GolD Bachata

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