Вечеринка GolD Bachata: Ночь танцев и роскоши

Приглашаем вас на самое невероятное танцевальное событие Москвы – вечеринку GolD Bachata! Это luxury party для тех, кто ценит себя и хочет провести незабываемую ночь в театре, танцуя под зажигательные ритмы.

Дата и время: с 23:00 до 5:00

Что вас ждет?

Море танцев с профессиональными DJ SEERAJ и DJ TORY

Шоу-программа, которая не оставит равнодушным никого

Профессиональные видеографы, чтобы запечатлеть лучшие моменты

Отдельная зона бара для ваших любимых напитков

Розыгрыши призов и подарков

Для кого эта вечеринка?

GolD Bachata – это идеальное событие как для опытных танцоров, так и для тех, кто только мечтает научиться бачате. Если вы новичок, не переживайте! Здесь вы сможете найти себе педагога и стать учеником одной из танцевальных студий.

Дресс-код и специальные предложения

Окунитесь в роскошь вместе с нами! Дресс-код: Elegant gold & black.

VIP билеты включают:

Доступ в лаундж-зону

Фуршет и welcome drink

Личное общение и знакомство с преподавателями

Количество билетов ограничено! Обратите внимание, что действует динамическое ценообразование, поэтому не упустите возможность стать частью этого уникального мероприятия!