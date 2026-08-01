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Вечеринка «Гидровояж» на разводные мосты
Киноафиша Вечеринка «Гидровояж» на разводные мосты

Вечеринка «Гидровояж» на разводные мосты

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечеринки на теплоходе в Санкт-Петербурге

Летний проект «Гидровояж» — это серия уникальных вечеринок на теплоходе в Санкт-Петербурге, организованных командой BardachOK. Забудьте о стандартных клубах и душных помещениях! Здесь вас ждёт полноценная танцевальная вечеринка под открытым небом с потрясающим видом на разводные мосты.

Музыка и атмосфера

На каждой вечеринке вас ожидает музыкальный сет от профессионального DJ, который порадует горячими хитами всех времён. MC будет следить за настроением и не даст заскучать, а мощный и качественный звук создаст уникальную атмосферу праздника.

Особенности вечеринки

  • Живописный маршрут с захватывающими пейзажами.
  • Фотоотчёты с каждой вечеринки, чтобы вы могли сохранить лучшие моменты.

Условия участия

На борту теплохода вас ждут бесплатные безалкогольные напитки. Вы также можете принести свои напитки, но уточните ограничения у организатора. Обратите внимание, что продажа еды и алкогольных напитков на борту не осуществляется, поэтому рекомендуется взять с собой всё необходимое.

Расписание мероприятий

  • Каждую пятницу и субботу.
  • Указанное в билете время: 23:59 (для корректного отображения даты мероприятия).
  • Начало посадки: 00:00.
  • Отправление: 00:15 (строго по расписанию, опоздавших не ждём).

Будьте внимательны на причале, так как возможна посадка на разные мероприятия. Также доступна бесплатная бронь стола при покупке от 6 билетов одним заказом. Количество столов ограничено. Мероприятие строго 18+.

Купить билет на концерт Вечеринка «Гидровояж» на разводные мосты

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В других городах
Август
14 августа пятница
23:45
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
от 2500 ₽
23:59
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
от 2800 ₽
15 августа суббота
23:45
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
от 2500 ₽
23:59
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
от 2800 ₽
21 августа пятница
23:45
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
от 2500 ₽
22 августа суббота
23:45
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
от 2500 ₽
28 августа пятница
23:45
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
от 2500 ₽
29 августа суббота
23:45
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Долгая дорога...
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20 сентября в 17:00 Дом Кино
от 4000 ₽
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