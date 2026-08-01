Вечеринка «Гидровояж» на разводные мосты

Летний проект «Гидровояж» — это серия уникальных вечеринок на теплоходе в Санкт-Петербурге, организованных командой BardachOK. Забудьте о стандартных клубах и душных помещениях! Здесь вас ждёт полноценная танцевальная вечеринка под открытым небом с потрясающим видом на разводные мосты.
На каждой вечеринке вас ожидает музыкальный сет от профессионального DJ, который порадует горячими хитами всех времён. MC будет следить за настроением и не даст заскучать, а мощный и качественный звук создаст уникальную атмосферу праздника.
На борту теплохода вас ждут бесплатные безалкогольные напитки. Вы также можете принести свои напитки, но уточните ограничения у организатора. Обратите внимание, что продажа еды и алкогольных напитков на борту не осуществляется, поэтому рекомендуется взять с собой всё необходимое.
Будьте внимательны на причале, так как возможна посадка на разные мероприятия. Также доступна бесплатная бронь стола при покупке от 6 билетов одним заказом. Количество столов ограничено. Мероприятие строго 18+.