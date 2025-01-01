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Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
Киноафиша Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс

Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе «Дагомыс»!

Добро пожаловать в атмосферу незабываемых ХИТОВ 90-х! 8 марта в 18:00 теплоход «Дагомыс» отправляется в увлекательное музыкальное путешествие по морским просторам Сочи.

Что вас ждет?

  • Любимые хиты 90-х, от которых ноги сами пускаются в пляс!
  • Живой DJ с оригинальными ремиксами и световое шоу.
  • Конкурсы, которые вернут вас в эпоху легендарных дискотек.
  • Освежающие коктейли и закуски на любой вкус в баре на борту.

Преимущества теплохода «Дагомыс»

  • Шикарные виды ночного Сочи с палубы.
  • Незабываемая атмосфера веселья и ностальгии.

Собирайте друзей, одевайтесь в лучшие наряды в стиле 90-х и присоединяйтесь к вечеринке, о которой вы будете говорить весь год! Билеты можно приобрести на сайте и в кассах на набережной. Не пропустите самое жаркое событие лета в Сочи!

Полезная информация

Для прохода на теплоход ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо иметь паспорт и свидетельство на детей (можно в телефоне). Теплоход отправляется в 18:00, сбор гостей на 7 причале в 17:40.

В случае штормовых погодных условий концерт проходит без выхода в море или переносится на ближайшую возможную дату.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 26 июля
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
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Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
Сочи, 2 августа
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
Сочи, 5 августа
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
Сочи, 9 августа
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
Сочи, 12 августа
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
Сочи, 16 августа
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
Сочи, 19 августа
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
Сочи, 23 августа
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
Сочи, 26 августа
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
Сочи, 30 августа
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
Сочи, 2 сентября
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
Сочи, 6 сентября
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
Сочи, 9 сентября
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽
Сочи, 13 сентября
Теплоход «Дагомыс» Сочи, Войкова, 1, причал №7
22:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

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