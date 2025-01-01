Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе «Дагомыс»!

Добро пожаловать в атмосферу незабываемых ХИТОВ 90-х! 8 марта в 18:00 теплоход «Дагомыс» отправляется в увлекательное музыкальное путешествие по морским просторам Сочи.

Что вас ждет?

Любимые хиты 90-х, от которых ноги сами пускаются в пляс!

Живой DJ с оригинальными ремиксами и световое шоу.

Конкурсы, которые вернут вас в эпоху легендарных дискотек.

Освежающие коктейли и закуски на любой вкус в баре на борту.

Преимущества теплохода «Дагомыс»

Шикарные виды ночного Сочи с палубы.

Незабываемая атмосфера веселья и ностальгии.

Собирайте друзей, одевайтесь в лучшие наряды в стиле 90-х и присоединяйтесь к вечеринке, о которой вы будете говорить весь год! Билеты можно приобрести на сайте и в кассах на набережной. Не пропустите самое жаркое событие лета в Сочи!

Полезная информация

Для прохода на теплоход ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо иметь паспорт и свидетельство на детей (можно в телефоне). Теплоход отправляется в 18:00, сбор гостей на 7 причале в 17:40.

В случае штормовых погодных условий концерт проходит без выхода в море или переносится на ближайшую возможную дату.