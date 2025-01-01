Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе «Дагомыс»!

Добро пожаловать в атмосферу незабываемых ХИТОВ 90-х! 8 марта в 18:00 теплоход «Дагомыс» отправляется в увлекательное музыкальное путешествие по морским просторам Сочи.
Собирайте друзей, одевайтесь в лучшие наряды в стиле 90-х и присоединяйтесь к вечеринке, о которой вы будете говорить весь год! Билеты можно приобрести на сайте и в кассах на набережной. Не пропустите самое жаркое событие лета в Сочи!
Для прохода на теплоход ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо иметь паспорт и свидетельство на детей (можно в телефоне). Теплоход отправляется в 18:00, сбор гостей на 7 причале в 17:40.
В случае штормовых погодных условий концерт проходит без выхода в море или переносится на ближайшую возможную дату.