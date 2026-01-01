Оповещения от Киноафиши
Vecherinka 3.0 | Performance party
Билеты от 3150₽
Киноафиша Vecherinka 3.0 | Performance party

Vecherinka 3.0 | Performance party

18+
Возраст 18+
Билеты от 3150₽

О концерте

Концерт «Импровизаторов» в VK Stadium

В клубе VK Stadium вновь зажгутся яркие огни на вечеринке Vecherinka 3.0. На сцене выступят известные артисты: Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун. Гостей ждут новые форматы и неожиданные сюрпризы, которые сделают эту ночь по-настоящему незабываемой.

Праздничный концерт

8 марта ожидается самый жаркий день весны 2026 года. В этот день артисты в третий раз соберут поклонников на Performance party, где каждый сможет насладиться уникальной атмосферой.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! Ждем вас в VK Stadium!

Купить билет на концерт Vecherinka 3.0 | Performance party

Март
8 марта воскресенье
21:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 3150 ₽

