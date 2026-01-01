Вечера с симфоническим оркестром

Музыка, которая вдохновляет

Не упустите шанс насладиться виртуозными произведениями классической музыки! В программе запланированы знаковые произведения Чайковского и Сибелиуса, которые порадуют даже самых искушенных ценителей.

Чайковский: Концерт для скрипки с оркестром

Этот концерт, написанный в 1878 году, по праву считается одним из самых популярных солирующих концертов в западной музыкальной традиции. Его великолепная мелодия и виртуозные пассажи создадут неповторимую атмосферу в зале.

Сибелиус: Симфония № 1

Симфония стала одним из первых крупных произведений финского композитора и сразу завоевала признание. В ней сочетание грандиозной оркестровки и глубоких эмоций даст слушателям уникальный опыт.

Исполнители

На сцене выступит Новосибирский академический симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина из Москвы. В качестве солистки выступит Ольга Волкова, талантливая скрипачка из Санкт-Петербурга.

Приходите на концерт, чтобы насладиться великолепной музыкой и талантом выдающихся исполнителей. Вы не пожалеете о своем выборе!