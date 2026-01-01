Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечера с симфоническим оркестром
Киноафиша Вечера с симфоническим оркестром

Вечера с симфоническим оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыка, которая вдохновляет

Не упустите шанс насладиться виртуозными произведениями классической музыки! В программе запланированы знаковые произведения Чайковского и Сибелиуса, которые порадуют даже самых искушенных ценителей.

Чайковский: Концерт для скрипки с оркестром

Этот концерт, написанный в 1878 году, по праву считается одним из самых популярных солирующих концертов в западной музыкальной традиции. Его великолепная мелодия и виртуозные пассажи создадут неповторимую атмосферу в зале.

Сибелиус: Симфония № 1

Симфония стала одним из первых крупных произведений финского композитора и сразу завоевала признание. В ней сочетание грандиозной оркестровки и глубоких эмоций даст слушателям уникальный опыт.

Исполнители

На сцене выступит Новосибирский академический симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина из Москвы. В качестве солистки выступит Ольга Волкова, талантливая скрипачка из Санкт-Петербурга.

Приходите на концерт, чтобы насладиться великолепной музыкой и талантом выдающихся исполнителей. Вы не пожалеете о своем выборе!

Купить билет на концерт Вечера с симфоническим оркестром

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
3 июня среда
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
4 июня четверг
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
8 марта в 20:00 Сплетни by Anna Asti
от 990 ₽
Song Wonsub
16+
Поп
Song Wonsub
22 марта в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 2000 ₽
Zoloto
16+
Рок
Zoloto
5 апреля в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше