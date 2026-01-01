Вечера с симфоническим оркестром

Музыкальный вечер с Новосибирским академическим симфоническим оркестром
В этом музыкальном вечере зрители смогут насладиться уникальной программой, в которой прозвучат произведения великих композиторов. Исполнителями выступят:
- Новосибирский академический симфонический оркестр;
- фортепианист Пётр Лаул из Санкт-Петербурга;
- дирижёр Феликс Коробов из Москвы.
В программе вечера:
- Моцарт. Увертюра к опере «Идоменей, царь критский, или Илия и Идамант» (редакция Р. Штрауса) — это произведение станет первым исполнением в Новосибирске;
- Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром № 4;
- Р. Штраус. «Из Италии», симфоническая фантазия для оркестра.
Приходите и откройте для себя мир классической музыки через произведения, которые стали неотъемлемой частью культурного наследия Европы. Этот спектакль обещает быть восхитительным и незабываемым!