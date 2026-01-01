Оповещения от Киноафиши
Вечера с симфоническим оркестром
12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный вечер с Новосибирским академическим симфоническим оркестром

В этом музыкальном вечере зрители смогут насладиться уникальной программой, в которой прозвучат произведения великих композиторов. Исполнителями выступят:

  • Новосибирский академический симфонический оркестр;
  • фортепианист Пётр Лаул из Санкт-Петербурга;
  • дирижёр Феликс Коробов из Москвы.

В программе вечера:

  • Моцарт. Увертюра к опере «Идоменей, царь критский, или Илия и Идамант» (редакция Р. Штрауса) — это произведение станет первым исполнением в Новосибирске;
  • Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром № 4;
  • Р. Штраус. «Из Италии», симфоническая фантазия для оркестра.

Приходите и откройте для себя мир классической музыки через произведения, которые стали неотъемлемой частью культурного наследия Европы. Этот спектакль обещает быть восхитительным и незабываемым!

Помощь с билетами
Апрель
24 апреля пятница
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
25 апреля суббота
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

