Вечера с симфоническим оркестром

Концерт Новосибирского академического симфонического оркестра

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится концерт Новосибирского академического симфонического оркестра, который порадует любителей классической музыки.

В программе произведения Чайковского и Сибелиуса

В рамках концерта будут исполнены яркие произведения известных композиторов: Петра Ильича Чайковского и Яна Сибелиуса. Уникальную возможность насладиться концертом для скрипки с оркестром предоставит Ольга Волкова, видная скрипачка из Санкт-Петербурга.

Дирижер – Иван Рудин

За дирижерским пультом будет находиться Иван Рудин из Москвы, который славится своим мастерством и умением создавать атмосферу для ярких музыкальных интерпретаций.

Этот концерт станет отличным выбором как для преданных поклонников классической музыки, так и для тех, кто ценит качественные исполнения известных произведений.