Вечера с симфоническим оркестром
Киноафиша Вечера с симфоническим оркестром

Вечера с симфоническим оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте

Новый концерт Новосибирского академического симфонического оркестра

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится захватывающий концерт Новосибирского академического симфонического оркестра. В программе звучит знаменитая «Итальянская симфония» Феликса Мендельсона, а также Концерт для фортепиано, оркестра и мужского хора композитора Ферруччо Бузони, который исполнится в нашем городе впервые.

Исполнители

Фортепиано будет исполнять Александр Ключко, выдающийся пианист из Москвы, который прославился не только в России, но и за её пределами. Под управлением дирижёра Михаила Леонтьева из Санкт-Петербурга оркестр подарит зрителям уникальное музыкальное событие.

Для кого этот концерт?

Концерт станет настоящим открытием как для любителей классической музыки, так и для тех, кто стремится услышать новые произведения. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и завораживающей атмосферой!

Купить билет на концерт Вечера с симфоническим оркестром

Март
13 марта пятница
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1300 ₽
14 марта суббота
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1300 ₽

