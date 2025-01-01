Вечера с симфоническим оркестром

Новый концерт Новосибирского академического симфонического оркестра

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится захватывающий концерт Новосибирского академического симфонического оркестра. В программе звучит знаменитая «Итальянская симфония» Феликса Мендельсона, а также Концерт для фортепиано, оркестра и мужского хора композитора Ферруччо Бузони, который исполнится в нашем городе впервые.

Исполнители

Фортепиано будет исполнять Александр Ключко, выдающийся пианист из Москвы, который прославился не только в России, но и за её пределами. Под управлением дирижёра Михаила Леонтьева из Санкт-Петербурга оркестр подарит зрителям уникальное музыкальное событие.

Для кого этот концерт?

Концерт станет настоящим открытием как для любителей классической музыки, так и для тех, кто стремится услышать новые произведения. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и завораживающей атмосферой!