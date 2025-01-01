Меню
В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет абонемент «Вечера с симфоническим оркестром». В программе — впечатляющие произведения великих композиторов, которые порадуют всех любителей классической музыки.

Программа вечера

  • Увертюра Моцарта к опере «Идоменей, царь критский» (редакция Р. Штрауса)
  • Концерт Бетховена для фортепиано с оркестром № 4
  • Симфоническая фантазия Р. Штрауса «Из Италии»

Фортепиано исполнит талантливый пианист Петр Лаул из Санкт-Петербурга, а дирижировать будет известный дирижёр Феликс Коробов из Москвы.

Интересные факты

Стоит отметить, что увертюра Моцарта к «Идоменею» является одной из ранних и самых значительных работ композитора, а симфоническая фантазия Р. Штрауса «Из Италии» отражает его восхищение итальянской культурой.

Не упустите возможность насладиться редкими исполнениями классической музыки!

Февраль
20 февраля пятница
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1400 ₽
21 февраля суббота
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1400 ₽

