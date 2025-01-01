Вечера с симфоническим оркестром: классика в Новосибирске

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится абонемент «Вечера с симфоническим оркестром». Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей классической музыки.

Звучание великих композиторов

В программе запланированы произведения таких мастеров, как Шарль Гуно, Камиль Сен-Санс и Йоганнес Брамс. Каждый из этих композиторов оставил неизгладимый след в музыке, и слушатели смогут насладиться их шедеврами в исполнении симфонического оркестра.

Исполнители вечера

Скрипичный концерт представить Сергей Поспелов из Москвы. Он известен своим мастерством и уникальной интерпретацией классических произведений. Кроме того, дирижировать будет Константин Хватынец, также из Москвы, который возглавит Новосибирский академический симфонический оркестр.

Для любителей музыки

Это мероприятие привлечет не только поклонников симфоний, но и любителей балетных сюит. Ожидается, что вечер пройдет в атмосферу глубокой музыкальной элегантности и профессионализма.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!