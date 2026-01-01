Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечера с симфоническим оркестром 4
Киноафиша Вечера с симфоническим оркестром 4

Вечера с симфоническим оркестром 4

12+
Возраст 12+

О концерте

Классическая музыка в Новосибирске

В Государственном концертном зале имени А.М. Каца (Новосибирская филармония) пройдет вечер с участием Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Димитриса Ботиниса.

В программе представлены три выдающиеся пьесы для оркестра:

Арнольд Шёнберг — Три пьесы для оркестра, ор. 6

Это произведение станет первым исполнением в Новосибирске, что добавляет особую значимость вечеру.

Роберт Шуман — Концерт для виолончели с оркестром ля минор, ор. 129

Солировать будет Борис Андрианов из Москвы, известный своей виртуозностью и выразительностью в исполнении.

Рихард Штраус — Романс для виолончели с оркестром Ми-бемоль мажор, TrV 80

Кроме того, в программе вы услышите «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля», симфоническую поэму, ор. 28.

Этот вечер непременно понравится любителям классической музыки и поклонникам камерных произведений.

Купить билет на концерт Вечера с симфоническим оркестром 4

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
11 декабря пятница
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1400 ₽
12 декабря суббота
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1400 ₽

Фотографии

Вечера с симфоническим оркестром 4 Вечера с симфоническим оркестром 4

В ближайшие дни

Настроение в стиле дикси
12+
Классическая музыка

Настроение в стиле дикси

25 августа в 19:00 Новосибирская филармония
Билеты
Абонемент № 26 (3 концерта)
12+
Классическая музыка

Абонемент № 26 (3 концерта)

4 октября в 18:00 Новосибирская филармония
от 1000 ₽
Оркестр при свечах. Главная музыка столетия
6+
Живая музыка

Оркестр при свечах. Главная музыка столетия

21 августа в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 1690 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше