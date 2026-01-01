Вечера с симфоническим оркестром 4

Классическая музыка в Новосибирске

В Государственном концертном зале имени А.М. Каца (Новосибирская филармония) пройдет вечер с участием Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Димитриса Ботиниса.

В программе представлены три выдающиеся пьесы для оркестра:

Арнольд Шёнберг — Три пьесы для оркестра, ор. 6

Это произведение станет первым исполнением в Новосибирске, что добавляет особую значимость вечеру.

Роберт Шуман — Концерт для виолончели с оркестром ля минор, ор. 129

Солировать будет Борис Андрианов из Москвы, известный своей виртуозностью и выразительностью в исполнении.

Рихард Штраус — Романс для виолончели с оркестром Ми-бемоль мажор, TrV 80

Кроме того, в программе вы услышите «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля», симфоническую поэму, ор. 28.

Этот вечер непременно понравится любителям классической музыки и поклонникам камерных произведений.