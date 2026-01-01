Вечера с симфоническим оркестром 4

В Государственном концертном зале имени А.М. Каца (Новосибирская филармония) пройдет вечер с участием Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Димитриса Ботиниса.
В программе представлены три выдающиеся пьесы для оркестра:
Это произведение станет первым исполнением в Новосибирске, что добавляет особую значимость вечеру.
Солировать будет Борис Андрианов из Москвы, известный своей виртуозностью и выразительностью в исполнении.
Кроме того, в программе вы услышите «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля», симфоническую поэму, ор. 28.
Этот вечер непременно понравится любителям классической музыки и поклонникам камерных произведений.