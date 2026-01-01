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Вечера на хуторе близ Диканьки
Киноафиша Вечера на хуторе близ Диканьки

Спектакль Вечера на хуторе близ Диканьки

6+
Возраст 6+

О спектакле

Колоритная постановка о приключениях кузнеца Вакулы

Спектакль о приключениях кузнеца Вакулы представляет собой сказочную мистическую историю по мотивам произведения Н. Гоголя. Зрители перенесутся в фантастический мир, где кузнец Вакула оседлает самого черта, чтобы добыть царские черевички ради любви к капризной красавице Оксане.

Захватывающие повороты сюжета

Зрители узнают о коварстве Солохи, забавных привычках сельского дьяка, увидят необычное путешествие Вакулы в Петербург и узнают, куда же подевался месяц.

Волшебное представление для всей семьи

Этот спектакль — путешествие в таинственный мир, где яркие герои, музыка и юмор создают незабываемые впечатления для детей и взрослых.

Режиссер
Юрий Дежкин
В ролях
Александр Лавров
Никита Ташматов
Александр Грибанов
Дина Мирбоязова
Максим Аверьянов
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