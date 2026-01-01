Колоритная постановка о приключениях кузнеца Вакулы

Спектакль о приключениях кузнеца Вакулы представляет собой сказочную мистическую историю по мотивам произведения Н. Гоголя. Зрители перенесутся в фантастический мир, где кузнец Вакула оседлает самого черта, чтобы добыть царские черевички ради любви к капризной красавице Оксане.

Захватывающие повороты сюжета

Зрители узнают о коварстве Солохи, забавных привычках сельского дьяка, увидят необычное путешествие Вакулы в Петербург и узнают, куда же подевался месяц.

Волшебное представление для всей семьи

Этот спектакль — путешествие в таинственный мир, где яркие герои, музыка и юмор создают незабываемые впечатления для детей и взрослых.