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Вечера на хуторе близ Диканьки
Киноафиша Вечера на хуторе близ Диканьки

Спектакль Вечера на хуторе близ Диканьки

12+
Продолжительность 1 час 55 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по Гоголю на стыке жанров

Спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки" является уникальным соединением двух видов театра — драматического и кукольного. Молодой коллектив приглашает зрителей в увлекательное путешествие по миру Гоголя, где на каждом шагу их ждут смех, шутки, песни и даже чарочка горилки.

Атмосфера камерного театра

В камерном пространстве театра Малыщицкого каждый зритель становится частью происходящего действа. Они оказываются в гостях у знаменитого пасечника Рудого Панька. Под Рождество в его хате собираются девушки и парни, которые, казалось бы, пришли поработать, но вскоре начинается настоящий праздник.

Истории и приключения

Зрители услышат множество удивительных историй, которые порой заставят волосы шевелиться на затылке. Но как только дело дойдет до хохота, они начнут петь и танцевать вместе с героями.

Кроме того, зрители отправятся в захватывающее путешествие вместе с кузнецом Вакулой и самим чертом из украинского хутора до загадочного города Пимтембурга. Именно там живет царица, обладающая черевиками, краше которых не найти во всем свете.

Режиссер
Петр Васильев
В ролях
Лидия Марковских
Наталья Вишня
Надежда Черных
Анна Мадера
Ниеле Мейлуте

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
19:00 от 1500 ₽

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