Спектакль по Гоголю на стыке жанров

Спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки" является уникальным соединением двух видов театра — драматического и кукольного. Молодой коллектив приглашает зрителей в увлекательное путешествие по миру Гоголя, где на каждом шагу их ждут смех, шутки, песни и даже чарочка горилки.

Атмосфера камерного театра

В камерном пространстве театра Малыщицкого каждый зритель становится частью происходящего действа. Они оказываются в гостях у знаменитого пасечника Рудого Панька. Под Рождество в его хате собираются девушки и парни, которые, казалось бы, пришли поработать, но вскоре начинается настоящий праздник.

Истории и приключения

Зрители услышат множество удивительных историй, которые порой заставят волосы шевелиться на затылке. Но как только дело дойдет до хохота, они начнут петь и танцевать вместе с героями.

Кроме того, зрители отправятся в захватывающее путешествие вместе с кузнецом Вакулой и самим чертом из украинского хутора до загадочного города Пимтембурга. Именно там живет царица, обладающая черевиками, краше которых не найти во всем свете.