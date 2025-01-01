Спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки" является уникальным соединением двух видов театра — драматического и кукольного. Молодой коллектив приглашает зрителей в увлекательное путешествие по миру Гоголя, где на каждом шагу их ждут смех, шутки, песни и даже чарочка горилки.
В камерном пространстве театра Малыщицкого каждый зритель становится частью происходящего действа. Они оказываются в гостях у знаменитого пасечника Рудого Панька. Под Рождество в его хате собираются девушки и парни, которые, казалось бы, пришли поработать, но вскоре начинается настоящий праздник.
Зрители услышат множество удивительных историй, которые порой заставят волосы шевелиться на затылке. Но как только дело дойдет до хохота, они начнут петь и танцевать вместе с героями.
Кроме того, зрители отправятся в захватывающее путешествие вместе с кузнецом Вакулой и самим чертом из украинского хутора до загадочного города Пимтембурга. Именно там живет царица, обладающая черевиками, краше которых не найти во всем свете.