Спектакль Вечера на хуторе близ Диканьки

Карнавальная сказка о любви по мотивам Н.В. Гоголя

Известная многим еще с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане на этот раз превратится на сцене в настоящий карнавал, полный шуток, песен и танцев. Мистика и завораживающий украинский колорит создадут уникальную атмосферу волшебного праздника.

Этот спектакль станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться ярким и незабываемым представлением. Взрослые зрители смогут по-новому увидеть знакомый сюжет, полагаясь на богатство сценических решений и оригинальную интерпретацию.

Ожидайте множество сюрпризов, которые сделают вечер непревзойденным. Спектакль обещает подарить вам не только веселье, но и уютное чувство праздника — когда голова кружится не только от горилки, но и от происходящих вокруг чудес.