Вечера на хуторе близ Диканьки
Киноафиша Вечера на хуторе близ Диканьки

Спектакль Вечера на хуторе близ Диканьки

Красочная постановка эротического толка   
Постановка
Ростовский молодежный театр 12+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Карнавальная сказка о любви по мотивам Н.В. Гоголя

Известная многим еще с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане на этот раз превратится на сцене в настоящий карнавал, полный шуток, песен и танцев. Мистика и завораживающий украинский колорит создадут уникальную атмосферу волшебного праздника.

Этот спектакль станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться ярким и незабываемым представлением. Взрослые зрители смогут по-новому увидеть знакомый сюжет, полагаясь на богатство сценических решений и оригинальную интерпретацию.

Ожидайте множество сюрпризов, которые сделают вечер непревзойденным. Спектакль обещает подарить вам не только веселье, но и уютное чувство праздника — когда голова кружится не только от горилки, но и от происходящих вокруг чудес.

Режиссер
Михаил Заец
В ролях
Александр Семикопенко
Валерия Искворина
Светлана Лысенкова
Роман Меринов
Евгений Овчинников

Купить билет на спектакль Вечера на хуторе близ Диканьки

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
28 февраля суббота
18:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 3000 ₽

Фотографии

Фотографии

