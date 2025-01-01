Премьера спектакля "Вечера на хуторе близ Диканьки" театра танца "Аврора"

Театр танца “Аврора” из Санкт-Петербурга приглашает зрителей на премьеру одноактного балетного спектакля, основанного на повестях Н.В. Гоголя “Вечера на хуторе близ Диканьки”.

Вдохновение народным колоритом

Хореограф Герман Правоторхов создал эту постановку, черпая вдохновение в самобытном народном колорите и фольклоре. Он стремился передать атмосферу маленькой южной деревни, где все знают друг о друге, а сплетни разлетаются с молниеносной скоростью.

Сюжет спектакля

В центре сюжета – молодые влюблённые: деревенский силач и гуляка, кузнец Вакула, и озорная красавица Оксана. Их встреча на ярмарке становится отправной точкой для множества слухов, которые быстро разлетаются по деревне. Неизбежная свадьба кажется близкой, однако вмешательство нечистой силы может изменить всё. Как же развернутся события и что ждёт героев в финале?

Хореография и музыка

Постановка сочетает в себе стилизованную народную хореографию и классические балетные сцены. В спектакле звучит музыка таких композиторов, как П.И. Чайковский, М.М. Мусоргский, Ш. Гуно и Г. Брегович. Партии исполняют артисты-любители, что добавляет уникальности и искренности к представлению.

Не упустите шанс стать свидетелем этого яркого спектакля, который обещает погрузить вас в атмосферу волшебного мира Гоголя!