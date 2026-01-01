Вечера фортепианной музыки: Александр Романовский

Приглашаем всех ценителей классической музыки на вечер фортепианной музыки, который пройдет в Концертном зале имени Чайковского. В этот великолепный вечер с произведениями Ференца Листа и Мориса Равеля выступит талантливый пианист Александр Романовский.
В программе вечера вы сможете услышать:
Александр Романовский – выдающийся пианист, известный своим мастерством и эмоциональным исполнением. Его интерпретации классических произведений всегда привлекают внимание слушателей. Романовский много концертует как в России, так и за рубежом, и каждое его выступление становится настоящим праздником музыки.
Не упустите шанс насладиться великолепной игрой Романовского и погрузиться в мир классической музыки!