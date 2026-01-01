Вечера фортепианной музыки: Александр Романовский

Вечер фортепианной музыки: Александр Романовский в Концертном зале им. Чайковского

Приглашаем всех ценителей классической музыки на вечер фортепианной музыки, который пройдет в Концертном зале имени Чайковского. В этот великолепный вечер с произведениями Ференца Листа и Мориса Равеля выступит талантливый пианист Александр Романовский.

Программа концерта

В программе вечера вы сможете услышать:

Ференц Лист. «Мефисто-вальс» № 1 для фортепиано – это яркое произведение вдохновлено литературой и драмой, рассказывающей о Фаусте, которое обязательно оставит впечатление.

«Танец в деревенском кабачке» – знаменитый эпизод из «Фауста» Н. Ленау, который прекрасно дополняет атмосферу вечера.

Соната си минор Мориса Равеля, работа, полная контрастов и мелодической изысканности.

О исполнителе

Александр Романовский – выдающийся пианист, известный своим мастерством и эмоциональным исполнением. Его интерпретации классических произведений всегда привлекают внимание слушателей. Романовский много концертует как в России, так и за рубежом, и каждое его выступление становится настоящим праздником музыки.

Не упустите шанс насладиться великолепной игрой Романовского и погрузиться в мир классической музыки!