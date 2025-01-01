Меню
Вечер золотых хитов: Андрей Маевский
Вечер золотых хитов: Андрей Маевский

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер золотых хитов с Андреем Маевским

Приглашаем вас провести незабываемый вечер, погружаясь в мир знаменитых мелодий рок-музыки, блюза и соула. Под управлением талантливого Андрея Маевского прозвучат культовые хиты, которые перенесут вас в атмосферу 70-80-х годов двадцатого века.

Музыкальное путешествие во времени

Этот концерт подарит вам возможность насладиться всемирно известными композициями, которые до сих пор не утратили своей популярности. Нестареющие хиты наполнят ваш будний вечер яркими красками праздника и хорошего настроения.

Почему стоит посетить спектакль

  • Живое исполнение в сопровождении профессиональных музыкантов.
  • Уникальная атмосфера, которая позволит вам почувствовать дух золотой эпохи музыки.
  • Шанс насладиться любимыми мелодиями в компании единомышленников.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Мы гарантируем, что вечер с Андреем Маевским станет тем самым вдохновляющим событием, за которым вы будете вспоминать еще долго!

Сентябрь
12 сентября пятница
21:30
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
от 400 ₽

