Вечер золотых хитов: Андрей Маевский

Приглашаем вас провести незабываемый вечер, погружаясь в мир знаменитых мелодий рок-музыки, блюза и соула. Под управлением талантливого Андрея Маевского прозвучат культовые хиты, которые перенесут вас в атмосферу 70-80-х годов двадцатого века.
Этот концерт подарит вам возможность насладиться всемирно известными композициями, которые до сих пор не утратили своей популярности. Нестареющие хиты наполнят ваш будний вечер яркими красками праздника и хорошего настроения.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Мы гарантируем, что вечер с Андреем Маевским станет тем самым вдохновляющим событием, за которым вы будете вспоминать еще долго!