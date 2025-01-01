Вечер женской поэзии в Flash Bar

Приглашаем вас на уникальное событие — Вечер женской поэзии, который пройдет в уютном Flash Bar. Это пространство станет ареной для волнующих выступлений талантливых поэтесс, которые поделятся своими произведениями и эмоциями.

Что вас ждет?

В программе вечера — чтения стихов, живое общение с авторами и возможность задать вопросы. Участницы вечера представляют разные жанры и стили: от классики до современных тенденций. Это отличная возможность погрузиться в мир женской поэзии и открыть для себя новые имена.

Специальные гости

На вечере выступят известные поэтессы, чьи работы уже завоевали признание. Вы сможете услышать их лучшие стихотворения и задать вопросы о творческом процессе. Не упустите возможность познакомиться с новыми именами в поэзии!

Как приобрести билеты?

Билеты можно приобрести на сайте Flash Bar или непосредственно в кассе заведения. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество мест ограничено.

Не пропустите!

Вечер женской поэзии — это не просто мероприятие, а настоящая культурная встреча. Приходите, чтобы насладиться искусством и поддержать талантливых авторов!