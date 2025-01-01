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Вечер женской поэзии
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Вечер женской поэзии

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вечер женской поэзии в Flash Bar

Приглашаем вас на уникальное событие — Вечер женской поэзии, который пройдет в уютном Flash Bar. Это пространство станет ареной для волнующих выступлений талантливых поэтесс, которые поделятся своими произведениями и эмоциями.

Что вас ждет?

В программе вечера — чтения стихов, живое общение с авторами и возможность задать вопросы. Участницы вечера представляют разные жанры и стили: от классики до современных тенденций. Это отличная возможность погрузиться в мир женской поэзии и открыть для себя новые имена.

Специальные гости

На вечере выступят известные поэтессы, чьи работы уже завоевали признание. Вы сможете услышать их лучшие стихотворения и задать вопросы о творческом процессе. Не упустите возможность познакомиться с новыми именами в поэзии!

Как приобрести билеты?

Билеты можно приобрести на сайте Flash Bar или непосредственно в кассе заведения. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество мест ограничено.

Не пропустите!

Вечер женской поэзии — это не просто мероприятие, а настоящая культурная встреча. Приходите, чтобы насладиться искусством и поддержать талантливых авторов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 9 августа
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
19:00 от 700 ₽

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