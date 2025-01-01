Вечер зарубежного шансона

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат всемирно известные композиции на разных языках мира. Это событие обещает окунуть вас в утонченную атмосферу, наполненную вкусом и нежностью.
В репертуаре звучат песни, ставшие классикой, из творческого наследия таких легенд, как:
Каждая композиция будет сопровождаться небольшой биографией, которая включает краткий перевод и увлекательные факты об истории создания. Вы узнаете, какие события вдохновили великих композиторов и исполнителей на создание их шедевров.
Концерт проведет талантливая певица Виктория Коптелова, известная своим чувственным исполнением и глубоким пониманием музыкального материала. Партия фортепиано будет исполняться Ириной Нефёдовой, которая создаст атмосферу гармонии и уюта.
Не упустите возможность насладиться чарующими мелодиями и погрузиться в мир музыки, которая объединяет народы и эпохи. Ждем вас на этом незабываемом вечере!