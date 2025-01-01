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Вечер зарубежного шансона
Билеты от 600₽
Киноафиша Вечер зарубежного шансона

Вечер зарубежного шансона

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер: Всемирные хиты в исполнении Виктории Коптеловой

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат всемирно известные композиции на разных языках мира. Это событие обещает окунуть вас в утонченную атмосферу, наполненную вкусом и нежностью.

В программе концерта

В репертуаре звучат песни, ставшие классикой, из творческого наследия таких легенд, как:

  • Эдит Пиаф
  • Шарль Азнавур
  • Адриано Челентано
  • Далида

Интересные факты о песнях

Каждая композиция будет сопровождаться небольшой биографией, которая включает краткий перевод и увлекательные факты об истории создания. Вы узнаете, какие события вдохновили великих композиторов и исполнителей на создание их шедевров.

Исполнители вечера

Концерт проведет талантливая певица Виктория Коптелова, известная своим чувственным исполнением и глубоким пониманием музыкального материала. Партия фортепиано будет исполняться Ириной Нефёдовой, которая создаст атмосферу гармонии и уюта.

Не упустите возможность насладиться чарующими мелодиями и погрузиться в мир музыки, которая объединяет народы и эпохи. Ждем вас на этом незабываемом вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 600 ₽

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