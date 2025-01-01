Спектакль Вечер запрещённой поэзии

Запретный плод сладок: поэзия и страсть в театре «НЕОЛИРА»

Запретный плод сладок, и лучшим удобрением для него всегда была страсть. А самые ярые адепты страсти на поприще искусства — это, безусловно, поэты. Обожатели пылких женщин и архитекторы пылких слов, сотни лет назад они пустили по проводам строк живое электричество чувств. Искушённых читателей по сей день бьёт током!

На этот раз театр «НЕОЛИРА» отодвинул шёлковую штору цензуры и приглашает вас с придыханием пройти этот путь «От красного слова до красной комнаты»! Эротика и мат — так можно охарактеризовать программу вечера запрещённой поэзии в двух словах.

Литературное путешествие по страсти

Эротическая муза пылкого Пушкина, мятежного Лермонтова, элегичного Баратынского и других поэтов золотого века переплетается с жарким порывом советских лириков, их порицаемым многими и чествуемым матерным слогом. Теневую сторону русской поэзии представит зрителям художественный руководитель «НЕОЛИРЫ» Антон Тарасов.

Антон встанет у штурвала и уведёт зрителей в небывалое литературное путешествие. Его чуткая натура, умудрённость и эрудированность, слитые с сочувствием и искренностью, позволят раскрыть перед вами чарующую глубину стихотворений русских классиков.

О Антоне Тарасове

Психологическое образование Антона, однако, не определило его жизненный путь. Он стал композитором и автором сотни известных хитов. Тарасов нашёл себя в литературе и подарил миру роман «Ирония фарта», трёхтомник «Карельская сага» и другие книги, получившие восторженные отзывы критиков и читателей. Он также основал театр «НЕОЛИРА» и стал продюсером ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

Важно знать

При приобретении льготного билета учтите, что на входе необходимо будет предъявить студенческий билет или пенсионное удостоверение. Мероприятие строго для лиц старше 18 лет!

Путь к глубинам поэзии

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» основан в 2019 году. В его послужном списке более сотни представлений: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники. Ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии» также остаётся ярким событием в жизни театра.

Каждое мероприятие «НЕОЛИРЫ» неизменно дарит зрителям эмоции, которые не сможет подарить никто другой. Приходите и погружайтесь в мир страсти, слов и музыки!