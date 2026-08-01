Вечер юмора и сатиры «Михаил Задорнов. Смех — всему голова!»

Улыбка в каждом слове: концерт Антона Тарасова в музее Бенуа

Театр «НЕОЛИРА» приглашает вас на вечер, полон искрометного юмора и свежих шуток, который пройдет под названием «Смех - всему голова!». Этот концерт станет данью памяти мастеру сатиры Михаилу Задорнову, слово которого давно стало синонимом настоящего русского юмора.

Забавные моменты и старые шутки

Вечер обещает быть наполнен яркими рассказами, фельетонами и эссе, которые зрители запомнили благодаря неповторимому стилю Задорнова. Под руководством Антона Тарасова, художественного руководителя театра, вы сможете вновь насладиться смехом и духом его творчества.

Знакомьтесь с Антоном Тарасовым

Антон Тарасов - не только сатирик, но и многогранная личность. По образованию психолог, он стал композитором, создав множество известных хитов. Его литературное наследие включает в себя роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага». Тарасов - основатель театра «НЕОЛИРА», продюсер и член жюри поэтического конкурса «Битва Лириков», а также организатор фестиваля «Белая ночь поэзии».

Программа концерта

Продолжительность концерта составит 3 часа. Начнется вечер увлекательной экскурсией по музею-квартире выдающегося русского архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, что добавит особый колорит общему впечатлению.

История театра «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году и с тех пор успел порадовать зрителей более чем ста представлениями. В арсенале театра находятся поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны и спектакли, которые неизменно дарят зрителям уникальные эмоции.

Не упустите возможность узнать, как продолжатся традиции русского юмора в исполнении талантливых артистов театра «НЕОЛИРА» на концерте, который обещает стать ярким событием вашего культурного вечера!