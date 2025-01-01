Меню
Вечер виолончельной музыки
Киноафиша Вечер виолончельной музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер виолончельной музыки в Новосибирской консерватории

Приглашаем вас на увлекательный вечер виолончельной музыки, который состоится в стенах Новосибирской консерватории имени Глинки. Это замечательное событие подарит зрителям возможность насладиться великолепными произведениями классической музыки.

О программе концерта

В программе концерта будут представлены известные композиции, в которых виолончель звучит особенно выразительно и эмоционально. Зрители смогут насладиться как сольными выступлениями, так и ансамблевыми номерами с участием талантливых музыкантов.

Интересные факты

  • Виолончель считается одним из самых глубоких и эмоциональных инструментов, способным передавать все оттенки человеческих чувств.
  • Новосибирская консерватория имени Глинки - одно из ведущих музыкальных учебных заведений России, славящееся высоким уровнем подготовки музыкантов.

Почему стоит посетить

Не упустите возможность погрузиться в мир прекрасной музыки и получить незабываемые впечатления от живого исполнения. Вечер виолончельной музыки - это отличный повод провести время в компании друзей и родных, наслаждаясь искусством.

Купить билет на концерт Вечер виолончельной музыки

Октябрь
30 октября четверг
19:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
от 300 ₽

