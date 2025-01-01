Вечер в соборе при свечах. Советская песня и джаз

В этот вечер старинный собор, освещённый мерцанием свечей, наполнится музыкой, знакомой многим с детства и юности. Это будет не просто концерт, а погружение в тонкую игру света и звука, где звуки великих композиторов перенесут вас в атмосферу ушедших лет.
Приглашаем вас насладиться щемящим чувством ностальгии. В программе звучит музыка таких мастеров, как:
В этот вечер к вашим ушам долетят мелодии, ставшие золотой классикой Голливуда, а также поэтичные интонации французского кино. Вас ждут музыкальные темы из любимых фильмов «Весна» и «Покровские ворота», каждая из которых связана с множеством трепетных воспоминаний.
«Джаз и кино» — это вечер, где музыка оживляет память о фильмах, городах и любви. Вы сможете насладиться как блеском, так и грустью ушедшего джазового века, погрузиться в уютный свинг южных ночей и романтическую меланхолию родного искусства, наполненного открытостью и доброй иронией.
В программе вы услышите:
Программа может изменяться, поэтому следите за обновлениями.
Среди исполнителей вечера:
Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта.
Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Не упустите возможность провести вечер в окружении чарующей музыки и воспоминаний!