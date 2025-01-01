Вечер в соборе при свечах. Советская песня и джаз

Ностальгия вечернего джаза: Концерт «Джаз и кино»

В этот вечер старинный собор, освещённый мерцанием свечей, наполнится музыкой, знакомой многим с детства и юности. Это будет не просто концерт, а погружение в тонкую игру света и звука, где звуки великих композиторов перенесут вас в атмосферу ушедших лет.

Уникальная программа

Приглашаем вас насладиться щемящим чувством ностальгии. В программе звучит музыка таких мастеров, как:

Джордж Гершвин

Генри Манчини

Антонио Карлоса Жобима

Жоэля Космы

Бенжамена Стрейхорна

Исаака Дунаевского

Араманджана Бабаджаняна

В этот вечер к вашим ушам долетят мелодии, ставшие золотой классикой Голливуда, а также поэтичные интонации французского кино. Вас ждут музыкальные темы из любимых фильмов «Весна» и «Покровские ворота», каждая из которых связана с множеством трепетных воспоминаний.

Звучание ушедшего джазового века

«Джаз и кино» — это вечер, где музыка оживляет память о фильмах, городах и любви. Вы сможете насладиться как блеском, так и грустью ушедшего джазового века, погрузиться в уютный свинг южных ночей и романтическую меланхолию родного искусства, наполненного открытостью и доброй иронией.

Музыкальные жемчужины вечера

В программе вы услышите:

Дж. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»

Н. Бродский: «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»

Г. Манчини: «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»

Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»

А. К. Жобим: «The Girl from Ipanema»

К. Веласкес: «Misty»

Из к/ф «Покровские ворота»: «Дорогие москвичи» И. Дунаевского

Из к/ф «Весна»: «Журчат ручьи» В. Соловьёв-Седой

Программа может изменяться, поэтому следите за обновлениями.

Исполнители вечера

Среди исполнителей вечера:

Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI

Михаил Новицкий (альт-саксофон)

Леонид Велишаев (фортепиано)

Павел Прокимов (контрабас)

Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта.

Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Не упустите возможность провести вечер в окружении чарующей музыки и воспоминаний!