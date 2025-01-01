Вечер в соборе при свечах. Советская песня и джаз

Ностальгия вечера: «Джаз и кино»
В этот вечер старинный собор, освещённый мерцанием свечей, наполнится музыкой, знакомой многим с детства и юности. Вы получите уникальную возможность погрузиться в мелодии большого экрана, уютных кафе и концертных залов, насладиться щемящим чувством ностальгии в элегантной атмосфере собора.
Программа концерта
В программе звучат:
- Дж. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
- Дж. Гершвин: «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»
- Дж. Гершвин: «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»
- Н. Бродский: «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»
- Г. Манчини: «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
- Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
- А. К. Жобим: «The Girl from Ipanema»
- Ж. Косма: «Blue Bossa»
- Б. Стрейхорн: «Autumn Leaves»
- Э. Гарнер: «Take the 'A' Train»
- К. Веласкес: «Misty»
- В. Гамалия: «Besame mucho»
- А. Бабаджанян: «Город влюблённых» (сл. В. Орлова)
- И. Дунаевский: «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)
- И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»
- И. Дунаевский: «Журчат ручьи» (сл. М. Вольпина) из к/ф «Весна»
- В. Соловьёв-Седой: «Подмосковные вечера» (сл. М. Матусовского) из к/ф «В дни спартакиады»
Обратите внимание, что программа может изменяться.
Исполнители
На сцене выступят:
- Евгения Красилова (сопрано), заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
- Алексей Круглов (саксофон)
- Леонид Велишаев (фортепиано)
- Павел Прокимов (контрабас)
Детали мероприятия
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.
Приглашаем вас насладиться блеском и грустью ушедшего джазового века, уютным свингом южных ночей и изысканной романтической меланхолией. Это вечер, где звучит не просто музыка, а сама память о фильмах, городах и любви.