Вечер в соборе при свечах. Советская песня и джаз
О концерте/спектакле

Ностальгия вечера: «Джаз и кино»

В этот вечер старинный собор, освещённый мерцанием свечей, наполнится музыкой, знакомой многим с детства и юности. Вы получите уникальную возможность погрузиться в мелодии большого экрана, уютных кафе и концертных залов, насладиться щемящим чувством ностальгии в элегантной атмосфере собора.

Программа концерта

В программе звучат:

  • Дж. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
  • Дж. Гершвин: «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»
  • Дж. Гершвин: «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»
  • Н. Бродский: «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»
  • Г. Манчини: «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
  • Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
  • А. К. Жобим: «The Girl from Ipanema»
  • Ж. Косма: «Blue Bossa»
  • Б. Стрейхорн: «Autumn Leaves»
  • Э. Гарнер: «Take the 'A' Train»
  • К. Веласкес: «Misty»
  • В. Гамалия: «Besame mucho»
  • А. Бабаджанян: «Город влюблённых» (сл. В. Орлова)
  • И. Дунаевский: «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)
  • И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»
  • И. Дунаевский: «Журчат ручьи» (сл. М. Вольпина) из к/ф «Весна»
  • В. Соловьёв-Седой: «Подмосковные вечера» (сл. М. Матусовского) из к/ф «В дни спартакиады»

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Евгения Красилова (сопрано), заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
  • Алексей Круглов (саксофон)
  • Леонид Велишаев (фортепиано)
  • Павел Прокимов (контрабас)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Приглашаем вас насладиться блеском и грустью ушедшего джазового века, уютным свингом южных ночей и изысканной романтической меланхолией. Это вечер, где звучит не просто музыка, а сама память о фильмах, городах и любви.

17 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

