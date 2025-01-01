Вечер в соборе при свечах. Советская песня и джаз

Ностальгия вечера: «Джаз и кино»

В этот вечер старинный собор, освещённый мерцанием свечей, наполнится музыкой, знакомой многим с детства и юности. Вы получите уникальную возможность погрузиться в мелодии большого экрана, уютных кафе и концертных залов, насладиться щемящим чувством ностальгии в элегантной атмосфере собора.

Программа концерта

В программе звучат:

Дж. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»

«Summertime» из оперы «Порги и Бесс» Дж. Гершвин: «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»

«The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю» Дж. Гершвин: «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»

«I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже» Н. Бродский: «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»

«Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана» Г. Манчини: «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»

«Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани» Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»

«Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди» А. К. Жобим: «The Girl from Ipanema»

«The Girl from Ipanema» Ж. Косма: «Blue Bossa»

«Blue Bossa» Б. Стрейхорн: «Autumn Leaves»

«Autumn Leaves» Э. Гарнер: «Take the 'A' Train»

«Take the 'A' Train» К. Веласкес: «Misty»

«Misty» В. Гамалия: «Besame mucho»

«Besame mucho» А. Бабаджанян: «Город влюблённых» (сл. В. Орлова)

«Город влюблённых» (сл. В. Орлова) И. Дунаевский: «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)

«Не спеши» (сл. Е. Евтушенко) И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»

«Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота» И. Дунаевский: «Журчат ручьи» (сл. М. Вольпина) из к/ф «Весна»

«Журчат ручьи» (сл. М. Вольпина) из к/ф «Весна» В. Соловьёв-Седой: «Подмосковные вечера» (сл. М. Матусовского) из к/ф «В дни спартакиады»

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Исполнители

На сцене выступят:

Евгения Красилова (сопрано), заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»

Алексей Круглов (саксофон)

Леонид Велишаев (фортепиано)

Павел Прокимов (контрабас)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Приглашаем вас насладиться блеском и грустью ушедшего джазового века, уютным свингом южных ночей и изысканной романтической меланхолией. Это вечер, где звучит не просто музыка, а сама память о фильмах, городах и любви.