Вечер в соборе при свечах. Советская песня и джаз

Ностальгия под звуки джаза: вечер «Джаз и кино» в старинном соборе

В этот вечер старинный собор, освещённый мерцанием свечей, наполнится музыкой, знакомой многим с детства и юности. Приглашаем вас погрузиться в тонкую игру света и звука и насладиться щемящим чувством ностальгии в элегантной атмосфере собора.

Программа вечера

В программе — музыка великих композиторов: Гершвина, Манчини, Жобима, Космы, Гамалии, Дунаевского и Бабаджаняна. Вы услышите золотую классику Голливуда, поэтичные интонации французского кино и музыкальные темы из всеми любимых фильмов «Весна» и «Покровские ворота». Каждый из этих шедевров связан с множеством трепетных воспоминаний.

Звучание ушедшего джазового века

Вечер «Джаз и кино» — это не просто музыка, а сама память: о фильмах, городах, любви, о том, что остаётся с нами навсегда. Вы сможете насладиться блеском и грустью ушедшего джазового века, уютным свингом южных ночей и изысканной романтической меланхолией.

Исполняемые произведения

Дж. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»

Дж. Гершвин: «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»

Дж. Гершвин: «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»

Н. Бродский: «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»

Г. Манчини: «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»

Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»

А. К. Жобим: «The Girl from Ipanema»

Ж. Косма: «Blue Bossa»

Б. Стрейхорн: «Autumn Leaves»

Э. Гарнер: «Take the 'A' Train»

К. Веласкес: «Misty»

В. Гамалия: «Besame mucho»

А. Бабаджанян: «Город влюблённых» (сл. В. Орлова)

И. Дунаевский: «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)

И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»

И. Дунаевский: «Журчат ручьи» (сл. М. Вольпина) из к/ф «Весна»

В. Соловьёв-Седой: «Подмосковные вечера» (сл. М. Матусовского) из к/ф «В дни спартакиады»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»

Михаил Новицкий (альт-саксофон)

Леонид Велишаев (фортепиано)

Павел Прокимов (контрабас)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта: 70 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Не упустите возможность насладиться волшебством джазовой музыки и воспоминаниями о любимых фильмах!