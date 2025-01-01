Вечер в соборе при свечах. Джаз и кино

Вечер джаза и кино в старинном соборе
В этот вечер старинный собор, освещённый мерцанием свечей, наполнится музыкой, знакомой многим с детства и юности. Приглашаем вас погрузиться в тонкую игру света и звука и насладиться щемящим чувством ностальгии в элегантной атмосфере собора.
Программа концерта
В программе вечера — музыка великих композиторов: Гершвина, Манчини, Жобима, Космы, Гамалии, Дунаевского и Бабаджаняна. Это золотая классика Голливуда и поэтичные интонации французского кино. Вы услышите музыкальные темы из любимых фильмов «Весна» и «Покровские ворота», с которыми у каждого связано множество трепетных воспоминаний.
Настроение вечера
«Джаз и кино» — это вечер, где звучит не просто музыка, а сама память: о фильмах, городах, любви и о том, что остаётся с нами навсегда. Насладитесь блеском и грустью ушедшего джазового века, уютным свингом южных ночей и изысканной романтической меланхолией.
Исполнители
Вечер украсят выступления лауреатов международных конкурсов:
- Заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI — Евгения Красилова (сопрано)
- Леонид Велишаев (фортепиано)
- Алексей Круглов (саксофон)
Избранные произведения
В программе прозвучат:
- Дж. Гершвин — «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
- Дж. Гершвин — «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»
- Дж. Гершвин — «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»
- Н. Бродский — «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»
- Г. Манчини — «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
- Ф. Лоу — «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
- А. К. Жобим — «The Girl from Ipanema»
- Ж. Косма — «Blue Bossa»
- Б. Стрейхорн — «Autumn Leaves»
- Э. Гарнер — «Take the A Train»
- К. Веласкес — «Misty»
- В. Гамалия — «Besame mucho»
- А. Бабаджанян — «Город влюблённых» (сл. В. Орлова)
- И. Дунаевский — «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)
- И. Дунаевский — «Дорогие москвичи» из к/ф «Покровские ворота»
- В. Соловьёв-Седой — «Журчат ручьи» из к/ф «Весна»
- И. Дунаевский — «Подмосковные вечера» из к/ф «В дни спартакиады»
Дополнительная информация
Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения.