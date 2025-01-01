Меню
Вечер в Париже
Киноафиша Вечер в Париже

Спектакль Вечер в Париже

12+
Режиссер Алена Трунова
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Париж — источник вдохновения. Танцевальный перформанс в Усадьбе Кусково

Париж. Город любви и искусства, где пульсирует креативная энергия лучших умов человечества. Именно здесь Пикассо, Ван Гог и Матисс черпали вдохновение. В новом спектакле «Муза» герой — художник, который на пути к созданию своего шедевра сталкивается с трудностями и сомнениями.

На пути к шедевру

На данный момент на холсте лишь пара живописных мазков. В поисках вдохновения художник погружается в воспоминания, оживляя образы друзей, любимых и мечты. Париж за окном сверкает в своих красках, а музыка танго наполняет атмосферу. Танец, пластика, ритм и объятия танцоров вызывают у художника воодушевляющий порыв. Кто ты, Муза?

Насколько важна музыка и танец

Танго не просто фон — это живое выражение эмоций, которое вдохновляет героя. Музыкальная составляющая спектакля становится важным элементом, подчеркивающим внутреннюю борьбу и творческий процесс художника. Каждый мазок его кисти, каждая нота — это шаг к созданию шедевра, который ждет своего часа.

Команда спектакля

В роли художника выступает Андрей Дюженков, приглашенный артист Театра-Театра. Парижская среда в спектакле воплотят пермские танцоры танго под руководством талантливых хореографов: Алены Труновой, Дарьи Назаровой, Ольги Галузо, Даниила Найданова, Дмитрия Пьянкова, Вячеслава Кучина, Татьяны Рязановой, Виталия Карпова и Светланы Артемовой.

После спектакля — милонга

Не упустите возможность насладиться танцем на самой милонге после спектакля! Начало в 21:00 — это прекрасный шанс продолжить вечер в атмосфере танца и наслаждения искусством.

Декабрь
11 декабря четверг
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 500 ₽

